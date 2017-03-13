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Сторонники перевода Академии МВД в Нарву не считают убедительными доводы госконтролера ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

По мнению тех, кто поддерживает перенос Академии МВД из Таллинна в Нарву, доводы о бессмысленности, рискованности и чрезмерной дороговизне этого проекта, с критикой которого выступил глава Государственного контроля Алар Карис, не выдерживают критики.

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин считает, что качество преподавания в Нарве не пострадает, а преподаватели и абитуриенты должны работать и учиться в Академии МВД, где бы она ни находилась.

"Вообще-то это военизированное учебное заведение. Вообще-то, и об этом я тоже говорил, это не балетная школа. Вы вообще-то там собиратесь полицейских выращивать и обучать, а не какую-то богему. Кто спрашивает у солдата, в какой воинской части он будет служить, кто спрашивает у офицера. У государства есть потребность его куда-то направить, и они туда поедут. И, по-моему, подход мог бы быть в данном случае таким", - сказал Стальнухин в понедельник в интервью "Актуальной камере".

Депутат уверен, что учебное заведение могло бы разместиться в историческом комплексе фабрики "Кренгольм", а его переезд в Нарву привлечет ко всему региону дополнительные частные инвестиции.

Ранее государственный контролер Алар Карис в выступлении перед Рийгикогу заявил, что главный аргумент против перевода академии МВД в Нарву — это падение качества преподавания. "Если учебное заведение находится вдали и требует специфического преподавательского состава, то очень трудно найти педагогов. Если мы посмотрим на академию МВД, где 25% преподавательского состава — это представители Таллиннского технического университета и других ВУЗов, то я стопроцентно уверен, что большинство педагогов не готовы переехать в Ида-Вирумаа", - сказал Карис.

По его словам, существует также угроза безопасности самой академии, связанная с нахождением такого учебного заведения недалеко от границы. Кроме того, судя по анализу Госконтроля, перевод ВУЗа обойдется очень дорого. "Анализы показывают разное, зависит от того, кто их проводил. Анализ самой академии говорит о затратах в 50-60 миллионов (евро) плюс более двух миллионов ежегодных расходов (на содержание)", - сказал Карис.

Перевод Академии МВД в Нарву прописан в коалиционном договоре, и его активным сторонником является министр юстиции Урмас Рейнсалу.

В распространенном в понедельник комментарии министерство юстиции отмечает, что оценка расходов на перевод учебного заведения в Нарву раздута и содержит ненужные расходы, а безопасность государства как раз требует усиления присутствия государства в Ида-Вирумаа.

По оценке минюста, стоимость этого проекта не сильно отличается от расходов на сохранение Академии МВД в Таллинне и создание в Нарве только тренировочной базы. Между тем перенос учебного заведения в Нарву станет мощным символом присутствия государства в регионе, привлечет туда дополнительные инвестиции и специалистов и позитивно скажется на интеграции и имидже госучреждений за счет роста доли эстонского населения в Ида-Вирумаа.

В министерстве юстиции также считают необоснованными опасения, что поблизости к российской границе преподаватели и кадеты академии станут легкой добычей для иностранных спецслужб.

Аргументы за и против переезда Академии МВД правительство обсудит в ближайшее время.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Дмитрия Куликова.

Редактор: Андрей Крашевский

академия мвд


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