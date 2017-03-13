Британские депутаты отвергли поправку к биллю о Brexit о гарантиях гражданам ЕС

Британские депутаты отвергли поправку к законопроекту (биллю) о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС, которая обязывала правительство гарантировать права проживающих в Великобритании 3 млн граждан ЕС.

Против поправки, внесенной в правительственный проект закона верхней палатой парламента, высказались 335 депутатов, поддержали ее 287 народных избранников, передает ТАСС.

Сейчас идет голосование по второй поправке, которая обязывала правительство согласовать с парламентом итоговую сделку по условиям "развода" с Брюсселем.

После голосования документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов, которая может или вновь предложить поправки в законопроект, или согласиться с депутатами. В первом случае билль вернется в Палату общин. Во втором - он поступит на подпись королеве Великобритании Елизавете II, после чего обретет статус закона.