Актуальная камера 13.03.2017 (20:00)

Департамент статистики в преддверии Дня родного языка, отмечаемого 14 марта, подготовил обзор: "Как много людей в Эстонии разговаривает на эстонском языке?" В стране, по состоянию на 2016 год, 68% жителей считают эстонский своим родным языком.