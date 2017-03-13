В Эстонию прибыли еще 13 беженцев из зон военных конфликтов

В понедельник в Эстонию прибыли 13 беженцев, принятых в рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев из зон военных конфликтов.

В общей сложности Эстония к настоящему моменту приняла 120 беженцев в рамках соответствующей программы ЕС.

Квота Эстонии составляет 550 человек.

Беженцы переселяются в Эстонию из Греции и Италии, а также из Турции в рамках соглашения между Анкарой и Брюсселем, согласно которому ЕС принимает одного беженца из Турции в обмен на каждого нелегального мигранта, прибывшего морем в Грецию и возвращенного обратно в Турцию.