Правительство может расширить право народной законодательной инициативы

Министр юстиции и председатель партии IRL Урмас Рейнсалу предлагает внести поправки в Конституцию, которые обяжут Рийгикогу голосовать по каждому законопроекту, собравшему не менее 10 000 подписей граждан Эстонии, достигших избирательного возраста.

Соответствующее предложение Рейнсалу сделал на заседании правительства в конце февраля, сообщили в понедельник, 13 марта, радионовости ERR.

"Обязательно нужно искать пути для развития парламентского строя таким образом, чтобы в Эстонии функционировала представительская демократия, но при этом у различных групп интересов в обществе была бы возможность вносить свой вклад. Я думаю, что это та возможность, которая обезопасит функционирование парламентской системы в будущем. Чтобы люди не отдалялись от нее, а чувствовали, что их возможности (влиять на политику) шире, чем сегодня", - сказал председатель партии Союз отечества и Res Publica (IRL).

В настоящее время существует возможность обратиться в Рийгикогу с петицией, набравшей как минимум тысячу подписей, но такое обращение рассматривается только парламентской комиссией, которая решает, нужно ли начинать разработку соответствующего законопроекта.

Рейнсалу признал, что такие обращения часто заканчиваются ничем, а для усиления роли народной инициативы необходимо менять конституцию. "Идея инициативы в том, что к законодателю поступает конкретное предложение, которое члены парламента могут дополнить, отклонить или одобрить", - пояснил глава минюста.

С 2012 года аналогичный порядок действует в Финляндии, где для подачи законопроекта в парламент необходимо 50 000 подписей. К настоящему времени успешных инициатив было двенадцать, а на основании одной из них финский парламент принял закон об однополых браках.

По мнению Рейнсалу, ограничения в 10 000 подписей вполне достаточно, чтобы Рийгикогу не оказался завален инициированными народом законопроектами. Министр подчеркнул, что речь не идет об анонимных петициях: право подписи будут иметь только совершеннолетние граждане страны, и должна быть возможность проверить и идентифицировать эти подписи.

Рейнсалу не уточнил, когда может быть инициирована поправка в конституцию. "Мы договорились создать в коалиции рабочую группу, которая дальше займется этим вопросом", - пояснил он.