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Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым ({{commentsTotal}})

На заднем плане виден дом, в котором жила 14-летняя Дарья. Автор: Сергей Степанов/NPA
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи начнется в Вируском уездном суде 10 апреля и пройдет за закрытыми дверями.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Вируской окружной прокуратуре, отметив, что заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.

Обвинение предъявлено двум 19-летним молодым людям, одного обвиняют в убийстве девочки, другого - в сокрытии преступления.

Редактор: Сергей Михайлов



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