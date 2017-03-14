В общем зачете гонки "Тиррено - Адриатико" Рейн Таарамяэ идет в седьмом десятке

На 76-м месте завершил эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ шестой этап проходящей в Италии шоссейной многодневной велогонки "Тиррено - Адриатико".

Победителем 168-километрового этапа стал колумбиец Фернандо Гавириа из команды "Квик-Степ Флурс", который благодаря мощному спурту на финише обошел словака Петера Сагана и бельгийца Яспера Стёйвена, передают утренние теленовости ETV+.

Выступающий за велокоманду "Катюша Альпецин" Рейн Таарамяэ уступил победителю 17 секунд.

В общем зачете гонки лидирует представитель Колумбии Наиро Кинтана. Таарамяэ идет на 66-м месте, отставая от лидера почти на 34 минуты.

Сегодня велогонщики будут соревноваться в 10-километровой гонке с раздельным стартом.