Адвокат одного из обвиненных в убийстве пярнуского таксиста доволен решением суда

Владимир Садеков - адвокат одного из двух приговоренных 15 годам лишения свободы за убийство пярнуского таксиста братьев Хийенурмов - остался доволен решением суда первой инстанции. При этом он не исключает, что все же обжалует приговор Пярнуского уездного суда.

В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee Владимир Садеков отметил, что успехом можно было бы считать любое наказание ниже пожизненного заключения.

Теперь Садеков намерен внимательно изучить мотивированность приговора. И, если его подзащитный - 21-летний Филипп-Артур Хийенурм - сочтет решение несправедливым, то можно будет подать апелляционную жалобу.

Напомним, накануне Пярнуский уездный суд признал братьев Хийенурмов виновными в убийстве таксиста Лембита Уйбо и приговорил их к 15 годам тюремного заключения.

Изначально прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон требовала приговорить обоих братьев к пожизненному заключению. Но, учитывая судебную практику и тот факт, что оба брата ранее в Эстонии не были наказаны в уголовном порядке, суд решил не назначать максимально предусмотренного законом срока.

Прокурор и представители погибшего пока не приняли решения, будут ли они подавать апелляцию.

Убийство было совершено в январе 2016 года с целью ограбления. Братья нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом.