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Президент США отдаст годовую зарплату на благотворительность ({{commentsTotal}})

Трамп намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Президент США Дональд Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. Зарплата американского лидера составляет 400 тысяч долларов в год (375,4 тыс. евро).

По словам Спайсера, Трамп хочет, чтобы выбрать, на какие именно цели пойдут эти деньги, ему помогли журналисты из пула Белого дома, которых он обычно резко критикует, передает во вторник, 14 марта, Би-би-си.

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что не планирует получать зарплату - за исключением установленного законом минимума в 1 доллар.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Дональда Трампа оценено в 3,7 миллиарда долларов (3,47 млрд евро).

Среди предыдущих президентов США на благотворительность свою зарплату жертвовали Герберт Гувер и Джон Кеннеди.

Редактор: Сергей Михайлов



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