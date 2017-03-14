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На Лондонской книжной ярмарке будет представлена и Эстония ({{commentsTotal}})

Лондонская книжная ярмарка проходит каждую весну. Автор: AFP/Scanpix
Культура
Культура

Трехдневная международная книжная ярмарка открывается во вторник, 14 марта, в Лондоне. Мероприятие, считающееся одним из крупнейших литературных фестивалей мира, имеет отношение и к Эстонии.

Самая переводимая в Эстонии детская писательница Пирет Рауд расскажет на ярмарке о задачах и возможностях при написании произведений для детей, а также о том, какие возможности открываются для тех, кто решает быть одновременно и писателем, и художником, передает Министерство культуры.

Также на ярмарке этого года будут представлены произведения Андрея Иванова, Михкеля Муття, Меэлиса Фриденталя и других эстонских писателей.

В следующем году Эстония наравне с Латвией и Литвой получит от организаторов мероприятия статус главного гостя Лондонской книжной ярмарки. Эстафетную палочку странам Балтии передаст Польша, который является главным гостем в этом году.

Редактор: Сергей Михайлов



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На Лондонской книжной ярмарке будет представлена и Эстония

Трехдневная международная книжная ярмарка открывается во вторник, 14 марта, в Лондоне. Мероприятие, считающееся одним из крупнейших литературных фестивалей мира, имеет отношение и к Эстонии.

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