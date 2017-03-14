Центристы передадут Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress

Принадлежащие Центристской партии торговые марки муниципальных газет "Столица" и Pealinn, а также бренд Raepress, под которым работает столичная служба информации, будут переоформлены на имя городской канцелярии Таллинна.

Соответствующее решение накануне вчером приняло правление партии, сообщила утром во вторник, 14 марта, пресс-служба Центристской партии.

Информацию о том, что с предложением бесплатно передать указанные торговые марки Таллинну к Центристской партии обратился городской секретарь Тоомас Сепп, портал rus.err.ee опубликовал еще в воскресенье.

"Скорее всего, упомянутые торговые марки будут переданы Таллинну", - сказал нам 12 марта генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.

По словам Ааба, партия зарегистрировала вышеперечисленные торговые знаки еще 10 лет назад, так как занимавший на тот момент пост мэра Таллинна Тынис Пальтс (IRL) отказался от их использования.

"Центристская партия не хотела, чтобы из-за политического решения торговые марки исчезли. Поэтому мы зарегистрировали их на имя партии. Когда в 2005 году центристы пришли к власти в Таллинне, партия передала городу право на бесплатное использование этих брендов сроком на один год с автоматическим продлением договора." - объяснил Ааб.

Генсек добавил также, что исходя из того, что город не платил за использование брендов и договоренностей межу партией и властями Таллинна никто не нарушал, этим вопросом никто не занимался.

"Но теперь, когда городские власти пожелали приобрести торговые марки, мы, разумеется, передадим право на их использование абсолютно безвозмездно" - подтвердил Яак Ааб.

Вопрос о принадлежности торговых марок и доменных имен главных таллиннских СМИ Pealinn и "Столица" во второй половине февраля подняла депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Марис Сильд.

"Речь идет о крупном мошенничестве, в ходе которого Центристская партия прячет себе в карман деньги города", - сказала Сильд.

"Зарегистрировав торговые марки и домены на свое имя, Центристская партия создала ситуацию, когда городская власть может в один день потерять контроль над своими каналами, в которые вложила миллионы евро", - подчеркнула Сильд.

Депутат считает, что в случае проигрыша центристов на выборах городские газеты могут превратиться в партийные органы печати.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас заявил, что данный вопрос следует решить и перерегистрировать торговые знаки и домены в собственность мэрии.

Стоит отметить, что регистрация доменов и торговых марок произошла более 10 лет назад. За это время никто так и не собрался перевести их в муниципальную собственность. Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал "Актуальной камере", что не знал, что газеты и домены принадлежат партии.

"Если мы имеем дело с таллиннской городской газетой, то права собственности также должны принадлежать Таллинну. Будь то домены или другие инфотехнологические решения. Если сегодня это не так, то я надеюсь, что город и генеральный секретарь партии пересмотрят ситуацию. Несомненно, такое должно быть в собственности городу", - говорил он.

Газеты "Столица" и Pealinn выходят тиражами свыше 50 тысяч экземпляров каждая. В этом году на их издание в городском бюджете предусмотрено свыше одного миллиона двухсот тысяч евро.