Британский парламент наделил правительство полномочиями выйти из ЕС без дополнительных условий

Парламент Великобритании наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава ЕС (т. н. брексит), приняв соответствующий законопроект без каких-либо поправок.

Точку в продлившемся более месяца законодательном процессе поставила в понедельник вечером Палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект, сообщило во вторник, 14 марта, агентство ТАСС.

Первоначально правительственный законопроект, составленный в максимально лаконичной форме, был принят Палатой общин, но впоследствии верхняя палата парламента добавила в него две поправки — о гарантиях прав проживающих в Великобритании граждан ЕС и об обязательстве правительства согласовать с парламентом итоговую сделку по условиям "развода" с Брюсселем.

После этого законопроект вернулся в Палату общин, которая отклонила обе поправки. На повторном обсуждении законопроекта в Палате лордов большинство ее членов проголосовало против включения этих поправок в текст законопроекта, который тем самым принят парламентом в своем первоначальном виде. Теперь он поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего он обретет силу закона.

Правительство выступало против включения каких-либо дополнительных обязательств в текст законопроекта, утверждая, что это просто даст европейским бюрократам козыри еще до начала самих переговоров.

По словам британского министра по вопросам брексита Дэвида Дэвиса, Лондон запустит процедуру выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза в конце марта.