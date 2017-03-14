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Командующий ВС США и НАТО в Европе во вторник прибывает в Таллинн ({{commentsTotal}})

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти Автор: Фото: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Во вторник, 14 марта, в Эстонию с визитом прибудет командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал армии США Кертис Скапаротти. 

Военачальник проведет встречи с президентом Керсти Кальюлайд, министром обороны Маргусом Цахкна, командующим Силами обороны, генералом Рихо Террасом и председателем парламентской комиссии по гособороне Ханнесом Хансо, передает служба новостей "Радио 4".

Главной темой переговоров станет размещение американских сил в Европе и вопросы, связанные с безопасностью.

Как ранее писал rus.err.ee, Скапаротти возглавил вооруженные силы США и НАТО в Европе с мая 2016 года, сменив на этом посту генерала Филиппа Бридлава.

Редактор: Сергей Михайлов



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