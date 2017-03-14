Исследование: почти две трети жителей Эстонии недовольны доступностью медицинской помощи

Хотя большинство жителей Эстонии по-прежнему считают качество медицинской помощи в стране высоким, около 60% оценивают ее доступность как плохую при одновременном росте недовольства организацией системы здравоохранения в целом.

Такие данные приводятся в опубликованном во вторник социологическом исследовании, проведенном фирмой Kantar Emor по заказу Министерства социальных дел.

В исследовании отмечается, что оценка организации системы здравоохранения существенно снизилась: только 51% населения Эстонии в возрасте 15-74 лет оценивает организацию системы здравоохранения как хорошую, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 58-67%, а в 2015 году — 59%. Характерно, что наиболее высокую оценку этому показателю дают молодые люди и те, кто считают состояние своего здоровья хорошим, а плохую — лица пожилого возраста и те, кто считают состояние своего здоровья плохим.

Тем не менее, оценка организации системы здравоохранения снизилась во всех возрастных группах, кроме лиц в возрасте 15-19 лет, что говорит о ее статистически существенном падении.

Оценка доступности медицинской помощи за последний год также снизилась, хотя и менее существенно — хорошую оценку этому параметру дают 38% населения, в то время как в предыдущие годы результаты колебались в диапазоне 42-55%, а в 2015 году составили 42%.

Более низкие оценки доступности медицинской помощи дают лица, которые считают состояние своего здоровья средним или плохим. 59% среди тех, кто за последние 12 месяцев пользовались услугами системы здравоохранения, оценили их доступность как плохую.

При этом 68% жителей Эстонии оценивают качество медицинской помощи в стране как высокое. Тем не менее, здесь также отмечается определенное снижение: в 2015 году хорошую оценку этому показателю давали 73% населения.

В исследования участвовали 1829 респондентов в Эстонии в возрасте 15-74 лет. Опрос проводился в период с 13 сентября по 4 октября 2016 года.