Электронный диктант по эстонскому языку безошибочно написали 37 из 5881 участников

В текущем году в электронном диктанте по эстонскому языку, который традиционно проводится в День родного языка 14 марта, было зарегистрировано рекордное число участников, 37 из которых не допустили ни одной ошибки.

За последние десять лет электронный диктант написали свыше 29 000 человек, в том числе 5881 человек в этом году, что стало рекордным показателем.

Чтение диктанта началось в 10:30 во вторник в эфире радиостанции Vikerraadio. Участники должны были указать на веб-сайте диктанта свое имя и контактные данные, а также выбрать одну из шести категорий, в которой они участвуют в диктанте. Одна из категорий была предусмотрена для участников, для которых эстонский язык не является родным. Победители в каждой категории получат приз в виде подарочных карт в книжный магазин, а главный победитель получит планшетный компьютер.

Без каких-либо ошибок диктант написали 37 человек. Победителями стали Тийна Махлер-Яанисте (общий победитель, категория "филологи"), Лийза-Андра Лоху ("взрослые"), Эло Мария Пауман из гимназии Хуго Треффнера ("школьники"), Тереза Шпонгольц ("с другим родным языком"), Айвар Пайдла ("живущие за границей эстонцы") и Рийна Тобиас ("написавшие диктант с интеллектуального устройства").

Правильно написанный текст диктанта 2017 года:

Piki tänavaid kooli poole rulluisutava Liisa, 8.b klassi parima kikkpoksija kuularites tümpsub "Mets neidude vahel", laul, mida ta esitab lastekooriga juulikuus noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään". Olgugi et rekajuht Hane tee ja Kuke allee ristmikul sebra ees kinni peab, seisatab tüdrukki korraks. Osavalt trikirattal siksakitades vurab mööda klassivend Juhan, kelle tohutu suures plüüsist kotis on peale akutrelli, tušipoti ja huulepalsami mitu viilu tšillikastmega pitsat. "Oota, Juhan!" hõikab Liisa talle järele.

Электронный диктант организуют Vikerraadio, Общество преподавателей эстонского как родного языка и Институт эстонского языка. Призы были предоставлены Министерством науки и образования и магазином "Rahva Raamat".