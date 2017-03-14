На электронном диктанте по эстонскому языку можно выиграть планшетный компьютер

В День родного языка 14 марта радиостанция Vikerraadio проведет традиционный электронный диктант, победитель которого получит в качестве приза планшетный компьютер.

Чтение диктанта начнется в 10:30 во вторник, а в 11:05 текст будет прокомментирован в эфире радиостанции.

Главный приз — планшетный компьютер, а также подарочные карты в книжные магазины.

Участники должны впечатать текст в окно диктанта, выбрать категорию участника и указать контактные данные. Все участники пишут один и тот же текст, но победители определяются отдельно по каждой категории. Одна из категорий предусмотрена для участников, для которых эстонский язык не является родным.

Учитываться будут только тексты, отправленные до 11:00, а результаты будут объявлены в передаче "Uudis+" в 12:15. Позднее можно будет также ознакомиться с собственным текстом.