Бородич: ради увеличения транзита комиссия по экономике собирается наладить отношения с Россией

Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.

"За последние семь лет транзит упал в четыре раза. Раньше для содержания эстонской железной дороги было достаточно поступлений от тех операторов, которые платили за использование инфраструктуры, а теперь государство должно каждый год дополнительно находить 15-20 млн евро", - охарактеризовал Денис Бородич сегодняшнее состояние транзита в Эстонии в передаче "Кофе+".

По словам члена экономической комиссии, сейчас эстонский транзит держится на высоком уровне инфраструктуры.

"У нас очень современные порты и в Таллинне, и в Палдиски, и в Силламяэ, а также хорошая дорожная инфраструктура. Предприниматели, которые работали с Эстонией, ценят качество и эффективность предоставления услуги", - отметил он.

"Но со стороны России направление транзита определяет не экономическая составляющая, а политика. Поэтому сегодня мы хотим помочь именно в этом компоненте", - подчеркнул Бородич.

Член комиссии по экономике отметил, что начать необходимо с налаживания двусторонних контактов.

"Мы планируем участвовать на уровне комиссии в транспортной выствке ТрансРоссия". Это самая крупная выставка этого сектора, которая пройдет в Москве в середине апреля. В рамках выставки мы попробуем встретиться со своими коллегами из российской думы", - рассказал Бородич о ближайших планах комиссии.

Политик признает, что сейчас отношения между Россией и Эстонией достаточно сложные.

"Да, время непростое, и по внешней политике мы находимся на разных сторонах. Кроме того, наши возможности сковывает наше участие в НАТО и в ЕС. Но с другой стороны, посмотрите на Финляндию и Латвию, которые на политическом уровне очень плотно общаются с Россией по вопросам транзита и транспорта, и у них нет такого падения в объемах перевозок как у нас. В принципе, можно держать отдельно внешнюю политику и насущные вопросы", - считает Бородич.

Помимо налаживания связей с Россией, член комиссии также считает необходимым внести изменения на государственном уровне.

"Через законодательные акты мы можем сделать наш сектор более конкурентноспособным. Один из таких моментов — пересмотрение планов использования железнодорожной инфрастуктуры", - отметил он и уточнил, что тарифы за использование данной инфраструктуры следует сделать более привлекательными для перевозчиков.

В прошлом году выгрузка транзита выросла на 7%, в то время как погрузка сократилась на 8%. В 2015 году морским путем было перевезено 24 млн тонн транзитного груза и это самый низкий показатель за последние 18 лет. Пик транзита пришелся на начало 2000-х годов, затем в 2009 году был резкий спад, после чего небольшой подъем сменился новым стабильным снижением. В 2016 году по железной дороге перевезли 25 млн тонн грузов и это самый низкий показатель за последние 20 лет.