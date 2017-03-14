За рулем попавшей в ДТП на железнодорожном переезде Сомпа машины находился 27-летний мужчина

К сегодняшнему дню стало известно, что погибшими в результате столкновения пассажирского дизельного поезда Elron и легкового автомобиля Toyota на железнодорожном переезде Сомпа в Ида-Вирумаа оказались мужчины в возрасте 27 и 28 лет.

Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что за рулем машины находился 27-летний мужчина, а 28-летний сидел на пассажирском кресле рядом с водительским.

"Точные обстоятельства, в том числе возможное опьянение водителя, будут установлены в ходе уголовного производства", - добавили в пресс-службе.

В воскресенье вечером портал rus.err.ee написал о том, что 12 марта в 17:30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota, в котором находились два человека. Оба они погибли.

Из-за происшествия железнодорожный переезд был закрыт до 23:15. Движение автотранспорта было направлено в объезд.

В сообщении для прессы полиция отметила, что железнодорожный переезд Сомпа регулируется светофором. По информации полиции, в момент инцидента для автомобилей горел красный свет.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, желая обогнать остановившееся перед переездом автомашины.