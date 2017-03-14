Пятая часть задерживаемых в Хельсинки пьяных водителей — граждане Эстонии

В прошлом году хельсинкская полиция выявила 1684 водителя в состоянии опьянения, 303 из которых были гражданами Эстонии.

Об этом во вторник, 14 марта, сообщила газета Helsingin Sanomat, передает новостной портал ERR.

Из 303 выявленных в Хельсинки за прошлый год пьяных водителей эстонского происхождения примерно половина имела уровень алкоголя в крови выше 1,2 промиль.

По статистике финской полиции, с 2010 года доля эстонцев среди ежегодно выявляемых в Финляндии пьяных водителей составляет от 16 до 21%.

В Хельсинки проживает около 27 тыс. граждан Эстонии, а по данным Центрального союза профсоюзов Эстонии, в регионе финской столицы ежегодно работают около 50 тыс. человек из Эстонии.