Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца

Два принадлежащие Viru Keemia Grupp завода по производству сланцевого масла по технологии Kiviter вынуждены простаивать из-за дефицита сланцевого сырья, поставки которого ограничены квотами на добычу.

По словам председателя правления VKG Ахти Асманна, предприятие могло бы нанять на работу около сотни человек и в течение одного-двух месяцев запустить производство на двух простаивающих заводах, если бы VKG могло получить необходимые для этого полмиллиона тонн сланца, пишет издание "Северное побережье".

Асманн пояснил, что для загрузки пяти заводов VKG нужно около 4,5 млн тонн сланца в год, но максимальный лимит добычи сырья на шахте "Оямаа" составляет 4,2 млн тонн.

Глава VKG подтвердил, что для полной загрузки мощностей не хватает 0,3 млн тонн, при этом отсутствие какого-либо сырьевого буфера на случай неожиданностей также ставит под угрозу бесперебойную работу остальных заводов.

Увеличение добычи сырья на шахте требует времени, поэтому Асманн считает наиболее логичным и быстрым вариантом покупку сланца у других предприятий. Тем не менее, никто не предлагает сырье по разумной цене, а Eesti Energia, в частности, запрашивает за сланец цену, как минимум вдвое превышающую стоимость его добычи, заявил Асманн.