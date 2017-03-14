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Международный фестиваль детских хоров "Хрустальный колокольчик" соберет в Нарве 400 участников ({{commentsTotal}})

Фестиваль, организованный Хоровой школой при поддержке Нарвской городской управы и Эстонского хорового общества, объединит более 400 участников. Автор: tourism.narva.ee
Культура
Культура

Очередной, 12-й по счету Международный фестиваль детских хоров "Хрустальный колокольчик" соберет в Нарве свыше 400 участников из Эстонии, Латвии и России.

По сообщению организатора мероприятия - Нарвской хоровой школы - в фестивале примут участие 14 хоровых коллективов и 10 вокальных ансамблей. Будут представлены в том числе хоры их Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Фестивальные и конкурсные выступления будут проходить с 15 по 18 марта в залах Нарвской Хоровой школы, Александровской церкви, Художественной галереи, Нарвского замка.

В КЦ "Женева" пройдет открытие конкурса-фестиваля и финальный Гала-концерт. В этом году гости фестиваля - детский хор „So-La-Re“ из Раквере, ребят можно будет послушать на концерте открытия.

Самые юные участники – воспитанники нарвских дошкольных учреждений примут участие в празднике "Поем любимые песни", который в этом году включен в программу фестиваля.

Редактор: Сергей Михайлов



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