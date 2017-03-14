Суд ЕС разрешил вводить запреты на ношение хиджаба на работе

Европейский суд подтвердил право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе хиджабы (женский головной платок у мусульман) и другие "видимые символы религиозной принадлежности".

Об этом говорится в опубликованном во вторник решении суда, передает ТАСС.

"Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности не являются прямой дискриминацией", - говорится в решении суда.

Суд подтвердил, что такие запреты не нарушают нормы ЕС.

Европейский суд является высшей инстанцией Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.