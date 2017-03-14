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У берегов Сомали впервые за пять лет захвачено судно ({{commentsTotal}})

Сомалийский пират. Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Шри-Ланки у Африканского рога. Если сообщение подтвердится, это будет первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

О захвате грузового судна у берегов Сомали сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации одной из сомалийских провинций, передает Русская служба Би-би-си.

По словам источника, судно было захвачено еще в понедельник группой из примерно 20 пиратов.

Представитель военно-морских сил Евросоюза, которые проводят антипиратские рейды в этом регионе, заявил, что пока рано подтверждать причастность пиратов к изчезновению судна.

Нападения сомалийских пиратов резко усилились на рубеже 2000-х и 2010-х годов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов — главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.

Редактор: Андрей Крашевский



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