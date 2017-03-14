Решение по финансированию Нарвского музея по-прежнему не принято

В "Нарвском музее" по-прежнему царит неизвестность относительно того, урежет ли город их финансирование в два раза или нет. И хотя директор музея Андрес Тооде надеется на положительный исход, чем больше оттягивается принятие решения, тем более черным становится сценарий.

В январе член правления музея Андрес Тооде отметил, что решение необходимо принять в течение февраля, потому что в противном случае ситуация может заметно усложниться. Однако к середине марта, по словам Тооде, несмотря на то, что музей постоянно общался с представителями горсобрания, городские власти до сих пор не приняли окончательное решение, пишет портал uudised.err.ee.

"В этом году мы постоянно общались с представителями горсобрания — встречались лично, связывались по телефону и по почте", - сообщил Тооде, а также он подтвердил, что вся необходимая информация о деятельности и финансировании целевогоучреждения находится в прямом доступе для членов горсобрания, кроме того, она была им лично предоставлена.

Директор музея надеется, что власти примут решение о недостающих 200 000 евро на заседании, которое пройдет на следующей неделе. К сожалению, по словам директора, невозможно предсказать, будет ли эта сумма выделена в полном размере, частично или не будет предоставлена совсем. Исходя из сказанного во время встреч, и судя по отношению, которое ощущалось при общении с властями, Тооде считает, что решенее будет скорее позитивным. Однако если этого не произойдет, то от этого будет зависеть, как будет выплачена уже выделенная в этом году сумма в 229 135 евро.

"К сожалению, общая сумма делится на равные квартальные выплаты, а это означает, что каждый квартал мы будем получать в два раза меньше, чем в прошлом году. В то же время поддержка города в прежнем объеме для нас особенно важна именно в первые два квартала, поскольку это позволит пережить сезон низкой активности туристов", - объяснил Тооде.

Это означает, что в условиях предложенного графика у музея возникнет острая нехватка оборотных средств. По этой причине музей не подтвердил такой график, а выдвинул предложение выплатить всю сумму годового финансирования в первой половине года в двух равных частях, то есть в таком же размере, как в прошлом году. Город не отреагировал на это предложение.

Вопрос об урезании финансирования музея будет актуальным и в будущем

Тооде отметил, что в текущем положении именно неопределенность — самая большая проблема. Музей не стал увольнять работников раньше времени, но в то же время, чем позже мы начнем экономить средства, тем более болезненным для музея будет переход на урезанный бюджет.

И насколько правильны нынешние действия музея, по словам директора, зависит от того, когда и как решится это вопрос.

Тооде отметил, что музей уже спланировал свои действия по самому черному сценарию, однако если с решением вопроса будут и дальше затягивать, то сценарий станет еще более мрачным. Экономить музею особенно не на чем, потому что основные затраты возникают из-за непосредственного существования музея — например, коммунальные расходы и зарплаты, пояснил он.

Главной причиной, по которой город урезает финансирование, Тооде называет снижение доходов города Нарвы. А это означает, что вопрос об урезании финансирования музея будет актуальным и в будущем.

"Поскольку в свете нынешней ситуации нет оснований надеяться на увеличение доходов города, то в долгой перспективе музею остается расчитывать только на увеличение собственных доходов, которые позволили бы снизить размер городского финансирования. Однако об этом снижении необходимо предварительно договориться на обсуждении соучредителей — города и государства. При этом важно учитывать реальные возможности музея справиться с сокращением финансовой поддержки", - подчеркнул директор музея.

"Нарвский музей" подготовил первоначальный проект долгосрочного снижения финансирования, согласно которому сокращение необходимо начать в 2020 году, то есть по окончании проекта финансирования европейского союза. В таком случае, в период с 2020 по 2027 годы финансирование будет снижаться в равной степени каждый год, и по окончанию этого срока поддержка города снизится на 175 000 евро.

В декабре власти Нарвы сообщили, что могут снизить финансирование городского музея на 200 000 евро, а также обвинили музей в нецелесообразном распределении финансов. Председатель комиссии по культуре и спорту Нарвы Владимир Бутузов заявил, что деньги вернут музею в дополнительном бюджете, если власти города и музея найдут общий язык.