Минобороны РФ отрицает развертывание спецназа в Египте

В Министерстве обороны РФ заявили, что сообщения о размещении российских сил специальных операций на авиабазе Сиди-Баррани в Египте неподалеку от границы с Ливией не соответствуют действительности.

Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет", - сказал Конашенков, назвав слухи о развертывании российского спецназа на границе с Ливией вбросами от анонимных источников.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники в США и Египте, что российский спецназ мог быть размещен на египетской авиабазе.

По мнению этих источников, такой шаг мог быть предпринят для поддержки фельдмаршала Халифы Хафтара, который возглавляет вооруженные силы одной из противоборствующих в Ливии политических группировок. В начале марта силы Хафтара, взявшие под контроль нефтяные порты на побережье, подверглись нападению со стороны экстремистской группировки "Бригады обороны Бенгази".

В прошлом году Хафтар дважды побывал в Москве, где он встречался с главами оборонного и внешнеполитического ведомств России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. 11 января 2017 года Хафтар был принят на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который сделал остановку у берегов Ливии во время возвращения из сирийского похода.

В Сиди-Баррани ранее находилась советская военно-морская база, которую до 1972 года советский флот использовал для наблюдения за боевыми кораблями США. Осенью 2016 года в Египте прошли совместные российско-египетские маневры ВДВ, которые стали первыми первыми совместными военными учениями двух стран с начала 1970-х годов.