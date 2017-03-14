Власти Таллинна обещают оплатить половину суммы на строительство лютеранской церкви в Мустамяэ

Во вторник город заключит договор о строительстве церкви в Мустамяэ стоимостью в 2,5 млн евро. Строительство планируют завершить к 100-летию Эстонской республики в 2018 году. Половину суммы обещает оплатить Таллинн.

После обеда целевое учреждение "Mustamäe Kirik" и фирма Ehitus5ECO подпишут договор о строительстве церкви в Таллинне по адресу Кийли 9, передал портал uudised.err.ee.

Проект предусматривает строительство церковного зала, комнаты для ухода за детьми, центра поддержки молодежи, исповедальни, помещения для диакона, церковной кухни и канцелярии.

Архиепископ Эстонской Евангелической лютеранской Церкви Урмас Вийльма отметил в пресс-сообщении, что практически все лютеранские церкви расположены в центре Таллинна, а в других частях города, не считая Нымме, церквей нет.

Старейшина Мустамяэ Хелле Кальда сообщила, что краеугольный камень церкви планируется заложить в июне этого года.

"Очень надеемся, что 100-летие Эстонской республики в 2018 году мы сможем отметить в новой церкви Мустамяэ, и что у района, где проживает около 68 000 жителей, появится свое святое место", - добавила Кальда.

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, в сентябре 2016 года Таллинн, консистория ЭЕЛЦ и Мустамяэский приход Марии Магдалены подписали договор об основании фонда "Мустамяэская церковь" (SA Mustamäe Kirik), по первоначальным подсчетам, строительство обойдется в 2,5 млн евро, при этом Таллинн обещает поддержку в размере 50% этой суммы.