Вооруженная оппозиция не явилась на переговоры по Сирии в Астане

Вооруженная оппозиция отказалась присутствовать на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане в знак протеста против неготовности России прекратить бомбардировки гражданского населения и вынудить сирийскую правительственную армию соблюдать условия прекращения огня.

Во вторник глава сирийской правительственной делегации на переговорах, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари возложил на Турцию ответственность за отказ оппозиции приехать в Астану, сообщило ТАСС.

Комментируя начавшиеся переговоры, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль с самого начала "отдавал себе отчет в том, что это будут непростые переговоры". "Ситуация иногда осложняется в связи с существенными различиями в подходах разных участников процесса", - добавил он.

Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии проходит в Астане 14-15 марта. В переговорах принимают участие делегации России, Турции и Ирана, направлены приглашения представителям ООН, США и Иордании.

Первый раунд переговоров в Астане завершился 24 января 2017 года достижением соглашения, согласно которому Москва, Анкара и Тегеран совместно обеспечивают режим прекращения огня между сирийским правительством и оппозицией, установленный в конце декабря прошлого года. На базе режима прекращении огня, которое в целом поддерживается несмотря на нарушения, в феврале был проведен очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве.