Охрану порядка в сельских районах усилят 43 новых констебля

В 2018 году в Эстонии будет запущен новый проект по усилению охраны общественного порядка в сельских районах, в рамках которого в стране добавится 43 новых констебля.

Об этом во вторник заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт во время посещения Сааремаа, сообщил новостной портал ERR.

"Именно в сельских районах мы предусмотрели больше констеблей. Для профилактической работы и с целью поддержать госуслугами укрупненные самоуправления, образуемые (в результате административной реформы", - сказал министр.

По его словам, в ходе административной реформы будет необходимо пересмотреть границы участков, в которых работают констебли, исходя при этом из принципа, что в будущем даже в самом маленьком самоуправлении должен быть констебль. В крупных самоуправлениях констеблей должно быть несколько.