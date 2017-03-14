Комиссия Рийгикогу по госреформе: после упразднения уездных управ их здания не должны пустовать

С 1 января 2018 года в Эстонии не будет уездных управ, их функции распределят между самоуправлениями, госучреждениями и союзами местных самоуправлений. Комиссия Рийгикогу по вопросам госреформы указала на то, что правительство должно обеспечить работой служащих упраздняемых уездных управ и заполнить здания чиновниками из столицы.

"Есть конкретные риски, что быстрое упразднение уездных управ может вызвать организационные проблемы: учреждения, перенимающие задачи уездных управ, могут оказаться неподготовленными к слаженному перенятию задач, – сказал председатель комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы Ивари Падар. – Правительство должно осознать эти риски и избежать возможного возникновения замешательства".

По словам Падара, важно, чтобы как можно больше компетентных людей, работающих в уездных управах, продолжили свою работу. Упразднение уездных управ не должно вызвать переноса большого количества рабочих мест в столицу.

Комиссия также считает, что здания уездных управ не должны остаться с 1 января пустыми. Министерства и государственные учреждения должны в них направить своих местных работников.

Правительство планирует закончить работу уездных управ с 1 января и распределить их задачи между местными самоуправлениями, союзами местных самоуправлений, министерствами и государственными учреждениями. На данный момент в уездных управах работает порядка 500 человек.

Самыми важными задачами уездных управ являются, например, организация общественного транспорта, надзор за учебными заведениями, выдача разрешений на деятельность и надзор в социальной сфере, земельная реформа и земельные процедуры, процедуры по народонаселению, а также надзор за административными актами местных самоуправлений и соответствующие консультации.