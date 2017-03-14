Полиция безопасности Латвии: европарламентарии ездили в Сирию в интересах России

Поездка латвийского депутата Европейского парламента Андрея Мамыкина в Сирию в составе группы европарламентариев состоялась в геополитических интересах России, считают в Полиции безопасности Латвии.

Об этом заявил в эфире телеканала LTV глава Полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс, сообщил во вторник портал Delfi.

По словам Межвиетса, это мероприятие организовала Россия, и его цель — поддержка действий этой страны. "Жаль, что в таком мероприятии принял участие депутат Европарламента от Латвии", - заявил он.

Межвиетс отметил, что в демократической стране Мамыкин может выражать любое мнение, но общество должно сделать свои выводы по поводу того, могут ли такие люди занимать пост депутата Европарламента.

Андрей Мамыкин в ходе трехдневного визита в Сирию встречался с президентом страны Башаром Асадом, а также участвовал в распределении гуманитарной помощи. Он посетил Алеппо и Дамаск, встречался с представителями миссии ООН и Красного полумесяца, губернатором Алеппо, депутатами парламента, министрами и религиозными лидерами.

В состав делегации Европарламента также вошли также депутаты Татьяна Жданок (Латвия), Яна Тоом (Эстония), Стефано Маулу (Италия), Хавьер Коусо Пермуй (Испания) и Фабио Массимо Кастальдо (Италия).

Как ранее сообщила Яна Тоом, цель поездки в Сирию заключалась в том, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, постараться встретиться с представителями сирийской оппозиции и привлечь внимание к гуманитарному кризису в Сирии.