Рийгикогу не поддержал законопроект о более гибком подходе к объединению самоуправлений

Рийгикогу отклонил законопроект, призван дать правительству более гибкие возможности учитывать при объединении местных самоуправлений в ходе административной реформы местную специфику и потребности.

В пояснительной записке к представленным Свободной партией поправкам к Закону об адиминистративной реформе написано, что они помогли бы сделать объединение местных самоуправлений более целесообразным и учитывать местную специфику.

Представитель инициаторов проекта Юри Адамс пояснил, что Свободной партии не нравится Закон об административной реформе, являющийся основой проведения административной реформы. "Мы считаем, что его нужно дополнить в практических целях", – сказал Адамс, добавив, что правительство получило бы более широкие возможности для действия.

Представитель ведущей комиссии Хельмут Халлемаа отметил, что, согласно действующему законодательству, правительство уже имеет широкие полномочия. Халлемаа сказал, что конституционная комиссия внесла предложение отклонить законопроект в первом чтении.

За отклонение законопроекта проголосовало 52 членов Рийгикогу, против – 10. Таким образом, законопроект был изъят из производства.