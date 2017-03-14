Исследование: в Эстонии ухудшилось здоровье людей трудоспособного возраста

Данные исследования, проведенного по заказу Госканцелярии и Министерства социальных дел фирмой PRAXIS, показывают, что достижение основных целей в политике здравоохранения Эстонии застопорились. Рост продолжительности жизни населения замедлился, а продолжительность здоровой жизни не растет, а сокращается. За период 2009 - 2016 годов продолжительность здоровой жизни у мужчин снизилась на 1,4 года, а у женщин — на 3 года.

Целями политики Эстонии в области здравоохранения являются увеличение как средней продолжительности жизни, так и продолжительности здоровой жизни. Если в 2009 году женщины в Эстонии без проблем со здоровьем жили бы в среднем до 59 лет, а мужчины — до 55 лет, то сегодня эти показатели упали до 56 лет у женщин и до 53,6 года - у мужчин, говорится в сообщении Госканцелярии.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет сегодня 73 года у мужчин и 82 года у женщин, но эти показатели выросли за счет снижения смертности – продолжительность жизни увеличивается не за счет здоровья, а за счет улучшенных методов лечения, благодаря которым люди живут дольше.

"Сокращение продолжительности здоровой жизни, безусловно, предупреждающий знак для Эстонии, где стареет население и не хватает рабочих рук. Важно, чтобы наши люди как можно дольше были здоровыми, чтобы сохранялись их работоспособность и качество жизни, чтобы пожилые люди дольше оставались на рынке труда", - говорит аналитик по вопросам политики здравоохранения Praxis Лаура Аабен. На серьезные проблемы со здоровьем также указывает тот факт, что рынок труда ежегодно теряет около 14 000 человек трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет, которым первый раз ставится постоянная недееспособность.

Тревожным можно, по словам Аабен, считать и тот факт, что проблемы со здоровьем, проявляющиеся в повседневной жизни, начинают все больше беспокоить молодых людей – больше всего увеличилась доля таких людей в возрасте до 35 лет. С одной стороны, это связано с увеличением хронических заболеваний в младших возрастных группах, с другой стороны, возросла роль психических расстройств как причины нетрудоспособности. Постоянная нетрудоспособность в связи с психическими расстройствами в 2015 году была определена у 2300 человек, большинство из которых младше 44 лет.

Много и позитивных изменений

Хотя программа развития здоровья населения Эстонии указывает на серьезные предупреждающие знаки, в исследовании приведены и сферы, где в 2009-2016 годах произошли позитивные изменения: смертность в результате травм сократилась на треть, увеличилась продолжительность жизни раковых больных, показатель распространенности ВИЧ среди основных групп риска уменьшился, улучшились показатели потребления табачных изделий и алкоголя. "Это очень значительный прогресс, за которым стоят политические решения, такие как государственная стратегия по ВИЧ и Зеленая книга по политике в отношении алкоголя и табака, которые устанавливают конкретные цели и помогают в их достижении", - прокомментировала Аабен.

Чтобы придать новый импульс улучшению показателей здоровья, необходимо улучшить стратегическое управление политикой в области здравоохранения. Комплексная программа по развитию здравоохранения охватывает различные области от качества воздуха в помещениях и профилактики инфекционных заболеваний до скрининга рака и употребления в пищу фруктов и овощей.

"При наличии многих различных направлений, как правило, приоритеты остаются размытыми, и, поэтому мы рекомендуем более целенаправленный подход для решения основных проблем со здоровьем, которыми являются сердечно-сосудистые заболевания, рак и психическое здоровье. В части здорового образа жизни одним из приоритетов должно быть снижение ожирения и изменение пассивного образа жизни в сторону активного, но при этом надо продолжать и политику в отношении снижения потребления алкоголя и курения", - сказала Аабен.

По словам вице-канцлера по здравоохранению Министерства социальных дел Марис Ессе, в условиях сокращения трудоспособного населения Эстония нуждается в здоровых людях. "Здоровье людей и сохранение трудоспособности не является заботой только Министерства социальных дел и министра труда и здоровья, при разработке всех государственных политик необходимо учитывать их влияние на здоровье населения", - сказала Есси.