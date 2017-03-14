Банк Nordea пригрозил перенести штаб-квартиру из Швеции из-за нового налога

Если правительство Швеции утвердит планируемое повышение банковского налога, то Nordea, скорее всего, перенесет штаб-квартиру в другую страну.

Об этом глава концерна Nordea Каспер фон Коскуль заявил во вторник в интервью газете Dagens Industri.

"Я был в шоке, когда услышал [о намеченном налоге]. Мы уже раньше говорили, что нам внушают тревогу высокие налоги", - сказал он.

По подсчетам Nordea, новый налог увеличил бы затраты банка в десять раз: с 0,5 млрд шведских крон в 2016 году до 5,5-6 млрд в 2019 году.

Коскуль подчеркнул, что все предприятия, в том числе банки, нуждаются в прогнозируемой и единообразной регуляции. В то же время, по его словам, банк тщательно изучит альтернативы переезду.

Глава Nordea также отметил, по количеству и строгости регулирующих постановлений Швеция занимает одно из первых мест в мире.

В конце февраля шведское правительство предложило заменить вызвавший резкую критику банковский налог, базой которого является 15% фонда заработной платы, новым налогом, который предусматривает увеличенные выплаты банков в специальный фонд на случай финансового кризиса.