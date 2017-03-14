В Пярну открылся самый современный в городе детский сад

Детское дошкольное учреждение отвечает всем европейским нормам, которым должны будут соответствовать детсады к 2030 году. Кроме этого, дополнительные 68 мест сводят очередь в детские сады в летней столице к минимуму, передает "Актуальная камера".

Перестроенное и обновленное здание детского сада, которое было возведено еще в 1964 году, теперь не узнать. Детский сад стал самым современным в городе. Поэтому и символическую ленточку в честь его открытия вместе с главой города разрезали воспитанники детского учреждения. Ведь именно им предстоит оценить все удобства нового дома.

Детский сад построили с учетом европейских требований, которым должны будут отвечать детские дошкольные учреждения к 2030 году.

"С учетом численности детей в группе, на каждого ребенка и взрослого человека предусмотрено по 4 кв.м. Также, если есть 4 группы, то должен быть и зал. Это всё у нас есть", - рассказала главный специалист по дошкольному воспитанию Пярну Марга Напп.

Все помещения в детском саду - светлые и просторные. На первом этаже расположены ясельные группы. На втором - детсадовские. Всего - 68 мест.

"Особенностью считаю и то, что здесь созданы хорошие условия для работы персонала. Цокольный этаж полностью отведен для персонала. И на этом же этаже построены помещения для учебы работников детских садов города Пярну", - пояснила заведующая детским садом Кюлли Мартинсон.

С открытием детского сада очереди в детские дошкольные учреждения в летней столице сведены к минимуму.

"В этом году мы начнем еще строительство детского сада на улице Райя, там будет и бассейн. Когда откроется и этот детсад, тогда очереди в дошкольные учреждения в Пярну исчезнут", - пообещал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Завтра новый детский сад примет воспитанников в ясельные группы. Детсадовские группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет начнут работать осенью.