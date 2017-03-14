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В марте рейтинг центристов и реформистов был практически равным ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония
BNS

В марте этого года в Эстонии рейтинги руководящей правящей коалицией Центристской партии и стоящей во глава оппозиции Партии реформ были по сути дела равными, свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической фирмой Kantar Emor.

Согласно исследованию, Центристскую партию в марте поддерживали 26,5%, а Партию реформ 26,2% респондентов, Социал-демократическую партию (SDE) - 14,5%, Консервативную народную партию (EKRE) - 14,1%, Свободную партию - 9,6%, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 6,3% опрошенных.

Рейтинг остальных партий в марте не достиг порога в 5%.

По сравнению с февралем популярность Партии реформ выросла на 1,4%, а EKRE - на 0,9%. Рейтинг Свободной партии не изменился. Социал-демократы потеряли 1%, IRL 0,8%, а рейтинг Центристской партии понизился на 0,1%.

Свои предпочтения в марте не смогли указать 26,5% опрошенных, это на 5,8% больше, чем было в феврале.

Поддержка правящей коалиции в марте составила 47,3%, что на 1,9% меньше, чем было в феврале.

Всего Kantar Emor в период с 3 по 13 марта провел опрос с помощью веб-анкет 884 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился по заказу BNS и Postimees.

Редактор: Артур Тооман



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В марте этого года в Эстонии рейтинги руководящей правящей коалицией Центристской партии и стоящей во глава оппозиции Партии реформ были по сути дела равными, свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической фирмой Kantar Emor.

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