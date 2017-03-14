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Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
Антон Алексеев

В апреле Россию может ожидать масштабная забастовка водителей-дальнобойщиков, недовольных повышением платы за проезд по федеральным автотрассам. Правительство на уступки идти не собирается, утверждая, что дополнительный сбор пойдет на ремонт дорог, которые разрушаются под колесами большегрузных автомобилей, передает "Актуальная камера".

В России насчитывается около 600 000 большегрузных автомобилей. Большинство из них принадлежит индивидуальным предпринимателям. Именно они и решили бороться с правительством России, которое намерено повысить плату за пользование федеральными автотрассами.

"На 98% люди поддерживают, люди готовы встать, и люди будут вставать, люди будут бороться до конца. Помимо всего прочего, вот за эту неделю к нам уже начали присоединяться крупные компании, ну или средние компании. Это компании, где от 20 до 30 автомобилей. И они уже так же закрывают свои предприятия и уводят людей в отпуска", - рассказал член правления Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров.

Главное требование протестующих - полностью отменить введенную полтора года назад систему "Платон", которая отвечает за сбор денег за пользование дорогами. С 15 апреля сбор составит 3 рубля и 6 копеек за километр - примерно пять евроцентов. Кажется, немного - но грузоперевозки в России и так уже практически убыточны. Ведь водители платят подоходный и транспортный налоги, а также акциз на топливо.

"Мы говорили в самом начале, еще когда "Платон" вводили: добавьте рубль-два в акциз! Этого будет достаточно, чтобы окупить "Платон". Нет, добавили и в акциз, и еще "Платон" оставили. И добавили там уже не два рубля, а четыре, по моему, если не ошибаюсь. Четыре рубля добавили еще в акциз. И это все мы платим. И как людям работать? Все дорожает", - спрашивает представитель Объединения перевозчиков республики Дагестан Рустам Малламагомедов.

Запланированная на начало апреля всероссийская забастовка дальнобойщиков, по мнению организаторов, отразится на всех россиянах.

"Период этой стачки — минимум месяц. По одной простой причине: если мы встанем на два дня, товарооборот в магазинах не иссякнет, мы это понимаем. Ну, может быть, за исключением скоропортящихся товаров. Поэтому это все длительный процесс, долгоиграющий", - пояснил председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.

Правительство утверждает, что дополнительный сбор пойдет на масштабный ремонт автотрасс по всей стране. Водителей это не убеждает.

"В той экономической ситуации, в которую нас загнали сегодня, перевозчик работать не может. И этот бардак создан не нами, этот бардак создан Минтрансом", - считает Бажутин.

По словам организаторов протеста, водители готовы не просто бастовать, но и выходить на митинги и даже перекрывать дороги своими грузовиками.В росии

Редактор: Надежда Берсенёва



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