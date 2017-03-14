В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр

Процесс упорядочивания школьной сети в столице уже запущен. Город рассматривает возможность создать в Таллиннской реальной школе учебно-методический центр. В дальнейшем сотрудничать с образовательным учреждением смогут как эстонские, так и русские школы, передает "Актуальная камера".

До запуска госгимназий в Таллинне около трёх лет. Столичную школьная сеть ждут реформы, подготовка к ним идёт уже полным ходом. В планах у города создать сеть, где будут действовать как школы полного цикла, так и система "чистых" гимназий и основных школ, связанных между собой. В Таллиннской реальной школе в рамках реформы планируется создать учебно-методический центр, сотрудничать с которым смогла бы почти любая столичная школа. Например, использовать новые учебные классы, да и не только.

"Другая возможность - это совместная работа педагогического состава, методические семинары, выбор определённого направления учебной программы, которая бы позволила ученикам той или иной основной школы продолжить учебу именно в гимназии Реальной школы", - рассказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В повседневной жизни это может быть и обмен учениками и изучение определённых предметов на базе Таллиннской реальной школы.

"В данном случае речь идёт о реальных предметах и здесь не должно быть языковых барьеров. В эту же самую сеть сотрудничества могут быть включены и русские школы. С другой стороны, по принципу такого учебного центра у нас реформируется Линнамяэский русский лицей и там тоже будут созданы возможности, которые могут и должны использовать русские школы", - добавил Кылварт.

Но это не должно происходить по указке сверху, утверждает вице-мэр, необходимо создать сеть школ, которые были бы заточены под одну систему использования образовательных техник. Новых возможностей ученикам столичных школ долго ждать не придется. Подобные изменения в систему, по мнению Михаила Кылварта, можно внести в течение ближайших трёх лет.