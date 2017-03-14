В среду местами кратковременный дождь

Над Эстонией сгущаются тучи. Небольшой дождь и мокрый снег обещают синоптики на завтра, передает "Актуальная камера".

Предстоящей ночью - облачно. Зона осадков в виде мокрого снега и дождя распространятся с запада на восток. К утру облачность уменьшится и осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный 7-13, на побережье и островах порывами 16-20 м/с, утром немного ослабеет. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, утром возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-12, на побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье местами около +одного.