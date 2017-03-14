Нью-Йорк накрыл весенний снежный шторм

Мартовский шторм "Стелла" накрыл северо-восток США снегом. Предупреждения о метели действуют для Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии. Отменено более 5 000 авиарейсов.

Железнодорожные компании и метрополитен Нью-Йорка также сообщили о частичном закрытии путей сообщения. Отмены пришлись на начало весенних каникул, когда аэропорты и железные дороги особенно загружены.

Ранее сообщалось, что северо-восточные штаты США усиленно готовятся к редкому по масштабам весеннему снегопаду: согласно прогнозам метеорологов, во вторник ожидается буря, которая принесет с собой от 30 до 45 см снега. Наиболее сложную ситуацию прогнозируют в Бостоне и Нью-Йорке.