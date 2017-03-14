Цены на газ для эстонских потребителей могут быть снижены

"Газпром" пошел на уступки ради закрытия так называемого антимонопольного дела, заведенного Еврокомиссией. Условием для его завершения должно стать смягчение контрактных условий на поставки газа со стороны газового гиганта в Болгарию, Польшу и страны Балтии. Также "Газпром" предложил сделать более гибким ценообразование, привязав его к немецким биржевым ценам, а это фактически означает снижение цен на газ, передает "Актуальная камера".

Антимонопольное расследование Еврокомиссии по отношению к "Газпрому" привело к тому, что российский газовый концерн готов смягчить условия продажи и доставки газа в Польшу, Болгарию и страны Балтии, а также отменить ряд договорных запретов. Некоторые из послаблений уже неактуальны для Эстонии.

"С 2011 года у нас есть возможность продавать в Латвии и Эстонии, значит, у нас нет в договоре запрета для реэкспорта. Это уже снято. Второе, есть предложение о возможности соединить и построить газовые трубы с другими странами. "Газпром" нам в этом деле не мешает", - пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По словам Рауля Котова из Eesti Gaas - компании, крупным акционером которой был "Газмпром", говорит, что самое привлекательное в данном соглашении - это возможность привязать цены на газ к биржевым, чего не было раньше. То есть, ситуации, когда в Западной Европе цены ниже, чем в странах Балтии, возможно, больше не возникнет.

"Если мы посмотрим на 2016 год, то летом цены в Европе были очень низкие - 13 евро за мегаватт-час, а у нас по формуле, которая была связана с нефтью, это было 16-17 евро за мегаватт-час", - привел пример Котов.

Данные предложения должны помочь устранить диктат и монопольное положение "Газпрома" в упомянутых странах.

"В нашем понимании важно то, что если в Евросоюзе есть противоречия с правилами конкуренции, то невозможно говорить о том, что эти решения будут введены на определенный срок. Несомненно, эти противоречия следует в быстром порядке устранить. Правила конкуренции обязательны к исполнению для всех участников рынка", - пояснил вице-канцлер по энергетике Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман.

Сегодня, несмотря на то, что "Балтикконектор" с Финляндией, а также газопровод между Литвой и Польшей лишь в будущем, Эстония уже гарантировала себе необходимый запас газа.

"Если посмотреть на газовую систему Балтии, то в первую очередь благодаря Клайпеде, а также благодаря подземному хранилищу газа в латвийском Инчукалнсе, можно смело утверждать, что чувство уверенности эстонского газового потребителя обеспечено даже в том случае, если сообщение с Россией не будет работать", - добавил председатель правления госпредприятия Elering Таави Вескимяги.

Еврокомиссия пока не приняла окончательного решения по антимонопольному делу "Газпрома" и вопрос, будет ли наказан "Газпром" за нарушение антимонопольных условий, пока открыт.