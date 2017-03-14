Актуальная камера 14.03.2017 (20:00)

Во вторник, 14 марта, Харьюский уездный суд вынес приговор 33-летнему жителю столичного района Ласнамяэ Владиславу Пяллингу, который летом прошлого года от имени исламских радикалов угрожал устроить взрыв на одном из авиарейсов из Таллинна в Германию.
Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.
Поздно вечером 12 марта в Таллинне по подозрению в распространении конопли был задержан 21-летний сотрудник патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции. Мужчина не был при исполнении и находился в своем личном автомобиле.
День родного языка отмечают сегодня по всей Эстонии. В Тарту торжественное мероприятие состоялось у подножия памятника первому эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону, со дня рождения которого сегодня исполняется 216 лет, передает "Актуальная камера".