В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону

День родного языка отмечают сегодня по всей Эстонии. В Тарту торжественное мероприятие состоялось у подножия памятника первому эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону, со дня рождения которого сегодня исполняется 216 лет, передает "Актуальная камера".

Ученик тартуской гимназии имени Кристьяна Яака Петерсона Андрус Пунт, пришедший в День родного языка к памятнику на холме Тоомемяги, считает, что сегодняшний праздник - это возможность улучшить своё собственное использование родного языка.

"В День родного языка мы можем ставить перед собой цели, касающиеся использования и сохранения своего родного языка. В прошлом году я сам поставил перед собой цель использовать меньше сленга - и у меня получилось", - рассказал президент ученического представительства гимназии Кристьяна Яака Петерсонаа Андрус Пунт.

Памятное мероприятие посетила и лауреат тартуской писательской стипендии Кристийна Эхин, отметившая ценность поэзии как глубинной плоскости языка.

"У языка есть поверхностные и обыденные плоскости, а есть и глубинные. То, что мы отмечаем День родного языка в день рождения нашего первого поэта, показывает, что в этот день мы ценим глубинные плоскости нашего языка - по моему мнению, весьма обоснованно", - считает Кристийна Эхин.

К знаменательной дате Кристийна подготовила новый сборник стихов под названием "Встречи". Кому направлена эта книга?



"Всем, кто когда-либо чувствовал внутренний спор, который начинается с какой-нибудь мелочи и постепенно впитывает в себя все остальные диалоги с самим собой. И, конечно же, тем, кто ценит настоящие встречи в мире, который уже слишком сильно уходит в виртуальное пространство", - пояснила Эхин.

Ещё одно приуроченное к Дню родного языка мероприятие прошло сегодня в Эстонском литературном музее, где вручали поэтические премии имени Густава Суйтса. В этом году лауреатом награды стал Тынис Вилу.