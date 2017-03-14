Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге

Престижные международные соревнования в Риге под названием "Балтийский обруч" собрал ведущих гимнасток Европы, которые готовятся к новому сезону. В индивидуальных соревнованиях Эстонию на этот раз представляли Ольга Богданова и Лаурабель Кабритс, воспитанницы тренера Ларисы Горбуновой.

Несмотря на то, что новая программа еще не готова полностью, Богданова смогла показать высокий результат, что стало для нее самый приятным сюрпризом. Она выиграла упражнения с булавами, оставив позади известных соперниц из Белоруссии, Украины и Израиля, а в упражнениях с мячом заняла третье место. В общем зачете она оказалась на 5-й позиции, Кабритс завершила соревнования 13-й, а победительницей стала опытная Виктория Филановски из Израиля.

"Подготовка была очень сильная, я старалась. тренировалась, выдерживала диету и совсем не думала, что на первом же старте смогу показать такие хорошие результаты. Старалась сделать все хорошо, спокойно, и у меня получилось", - объяснила Ольга Богданова.

В новый сезон Ольга Богданова входит с новой программой, которую готовит вместе с прежним тренером. Также как и раньше у Горбуновой Ольга занимается вместе со своей сестрой Викторией, которая этот турнир пропустила из-за травмы. Впереди у гимнасток несколько важных стартов и серьезный отбор к главному турниру сезона.

"Сезон только начинается, моя конечная цель - чемпионат мира, который будет в августе. а пока что я готовлюсь к чемпионату Эстонии", - добавила Богданова.