Прокуратура Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты Макрона

Об этом сообщило AFP, передает ТАСС.

Ранее издание Canard enchaine сообщило, что во время исполнения обязанностей министра экономики Макрон принимал участие во встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе. "Затраты на поездку составили 380 тысяч евро", - пишет газета.

При этом вся сумма была доверена агентству по коммуникациям Havas, которое и занималось организацией встречи Макрона. Предусмотренная в таких случаях процедура объявления тендера не была соблюдена, утверждает Canard enchaine.

Сам Макрон утверждает, что ему не было ничего известно об организационных деталях. "Я не знал об этом", - заявил кандидат на выборах.

Однако такое объяснение не удовлетворило представителей французской оппозиции. "Вызывает немалое удивление тот факт, что все внимание проверяющих органов приковано исключительно к кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону", - отмечал глава фракции партии в Национальном собрании Кристиан Жакоб.