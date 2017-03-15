В Таллинне обсудят взаимодействие полиции, погранохраны и миграционных ведомств пяти стран

Главы полиции, погранохраны и миграционных ведомств из Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии и Литвы в среду соберутся в Таллинне для обсуждения приоритетов Эстонии в период председательства в ЕС.

По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эльмара Вахера, ежегодная встреча является отличной возможностью поделиться лучшим опытом и построить планы на будущее, сообщила в среду служба новостей "Радио 4".

В ходе переговоров будут обсуждаться интеграция иностранцев в общество, борьба с трансграничной преступностью и проблемы подразделений быстрого реагирования. В число тем входят также председательство в ЕС и ответственность, которая в этой связи ляжет на плечи Эстонии.

План сотрудничества органов охраны правопорядка Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии и Литвы был подписан в феврале 2015 года.