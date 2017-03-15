Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури

В результате сильнейшей снежной бури на северо-востоке США погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом в среду, 15 марта, сообщила служба новостей "Радио".

По данным телекомпании CNN, 16-летняя девочка погибла в результате ДТП в Гилфорде (штат Нью-Гэмпшир), которое произошло из-за непогоды. Еще два человека погибли в штате Милуоки.

В штате Массачусетс погиб водитель снегоуборочной машины после того, как его автомобиль столкнулся с поездом, который чистил от снега железнодорожные пути.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке США объявлено чрезвычайное положение из-за шторма "Стелла". Предупреждения о метели ввели для Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии. Было отменено более 5000 авиарейсов.