Правительство ФРГ оставляет за собой право запретить въезд турецким политикам

Правительство Германии оставило за собой право ввести запрет на въезд в страну политиков из Турции в связи с неприемлемыми заявлениями турецкого руководства в адрес ФРГ.

Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Петер Альтмайер, передает в среду ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам Альтмайера, у немецких властей есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств.

Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.