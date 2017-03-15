rus.err.ee

Правительство ФРГ оставляет за собой право запретить въезд турецким политикам ({{commentsTotal}})

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Автор: Фото: Adem Altan/AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Правительство Германии оставило за собой право ввести запрет на въезд в страну политиков из Турции в связи с неприемлемыми заявлениями турецкого руководства в адрес ФРГ.

Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Петер Альтмайер, передает в среду ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам Альтмайера, у немецких властей есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств.

Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В Таллинне обсудят взаимодействие полиции, погранохраны и миграционных ведомств пяти стран
Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури
Правительство ФРГ оставляет за собой право запретить въезд турецким политикам
Исследование: почти две трети жителей Эстонии недовольны доступностью медицинской помощи
Цены на газ для эстонских потребителей могут быть снижены
За угрозу взорвать самолет житель Ласнамяэ проведет в тюрьме четыре месяца

Во вторник, 14 марта, Харьюский уездный суд вынес приговор 33-летнему жителю столичного района Ласнамяэ Владиславу Пяллингу, который летом прошлого года от имени исламских радикалов угрожал устроить взрыв на одном из авиарейсов из Таллинна в Германию.

Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания
Полиция предупреждает о нацеленных на детей опасных группах в соцсетях
Исследование: в Эстонии ухудшилось здоровье людей трудоспособного возраста
Мнение / Интервью
Бородич: ради увеличения транзита комиссия по экономике собирается наладить отношения с Россией

Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.

Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции
Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Ида-Вирумаа
Решение по финансированию Нарвского музея по-прежнему не принято
Неизвестные подожгли в Нарве четыре мусорных контейнера
Планы поменялись: решение по делу о коррупции в Нарве будет вынесено в мае
В Нарве расскажут о привычках посещающих Ида-Вирумаа туристов из России
Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым
Выбор редакции
"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения
"Политрулет": вампир Тальвик, пушкинист Вакра, партийные Пукки и маардуские джентльмены
Неизлечимо больные дети вынуждены каждые три года подтверждать инвалидность
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
За рубежом
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
Прокуратура Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты Макрона
Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявили обвинение в растрате госсредств
Полиция безопасности Латвии: европарламентарии ездили в Сирию в интересах России
Вооруженная оппозиция не явилась на переговоры по Сирии в Астане
Минобороны РФ отрицает развертывание спецназа в Египте
Эстония
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр

Процесс упорядочивания школьной сети в столице уже запущен. Город рассматривает возможность создать в Таллиннской реальной школе учебно-методический центр. В дальнейшем сотрудничать с образовательным учреждением смогут как эстонские, так и русские школы, передает "Актуальная камера".

В Пярну открылся самый современный в городе детский сад
В марте рейтинг центристов и реформистов был практически равным
Минюст хочет повысить зарплату прокурорам до уровня судей
Рийгикогу не поддержал законопроект о более гибком подходе к объединению самоуправлений
Комиссия Рийгикогу по госреформе: после упразднения уездных управ их здания не должны пустовать
Охрану порядка в сельских районах усилят 43 новых констебля
Экономика
Банк Nordea пригрозил перенести штаб-квартиру из Швеции из-за нового налога
Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца
13.03
Экспорт сельхозпродукции из Эстонии сократился в 2016 году на 8%
13.03
Оборот наличных денег в Эстонии увеличился в сфере торговли и услуг на 21%
11.03
Урве Пало посетит Японию с делегацией эстонских бизнесменов
10.03
Finnair предложил пассажирам компромиссные варианты во время забастовки в аэропорту Хельсинки
10.03
Управляющий гослесами Эстонии центр RMK выплатит в бюджет 30 млн евро дивидендов
Спорт
Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге
В общем зачете гонки "Тиррено - Адриатико" Рейн Таарамяэ идет в седьмом десятке
Тянак финишировал четвертым на "Ралли Мексика"
Команда Сийма-Сандера Вене ухудшила свои шансы на выход в плей-офф Единой лиги
В УЕФА довольны темпами подготовки стадиона "А. Ле Кок Арена" к матчу за Суперкубок
В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне
"Левадия" разгромила силламяэский "Калев"
Контавейт уступила Павлюченковой на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Программу второго тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч "Нымме Калью"-"Флора"
Культура
В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону

День родного языка отмечают сегодня по всей Эстонии. В Тарту торжественное мероприятие состоялось у подножия памятника первому эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону, со дня рождения которого сегодня исполняется 216 лет, передает "Актуальная камера".

Международный фестиваль детских хоров "Хрустальный колокольчик" соберет в Нарве 400 участников
На Лондонской книжной ярмарке будет представлена и Эстония
Новым президентом театральной премии "Золотая маска" стал Игорь Костолевский
Разное
Нью-Йорк накрыл весенний снежный шторм
За рулем попавшей в ДТП на железнодорожном переезде Сомпа машины находился 27-летний мужчина
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
Норвежская госфирма приобретает долю в эстонской компании T solutions
Работающие за границей учителя эстонского языка обсудили проблемы преподавания
10.03
На следующей неделе синоптики обещают весеннюю погоду
10.03
Зоопарк не намерен использовать белого медвежонка Арона для маркетинга
10.03
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
Последние новости
07:30
Правительство ФРГ оставляет за собой право запретить въезд турецким политикам
07:14
Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури
07:00
В Таллинне обсудят взаимодействие полиции, погранохраны и миграционных ведомств пяти стран
14.03
В среду местами кратковременный дождь
14.03
Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге
14.03
Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания
14.03
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр
14.03
Цены на газ для эстонских потребителей могут быть снижены
14.03
Актуальная камера 14.03.2017 (20:00)
14.03
В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону
14.03
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
14.03
Прокуратура Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты Макрона
14.03
В Таллинне арестован полицейский по подозрению в незаконном обороте конопли
14.03
Нью-Йорк накрыл весенний снежный шторм
Полезно знать
Топ читаемости
13.03
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
14.03
За угрозу взорвать самолет житель Ласнамяэ проведет в тюрьме четыре месяца
14.03
Власти Таллинна обещают оплатить половину суммы на строительство лютеранской церкви в Мустамяэ
14.03
Электронный диктант по эстонскому языку безошибочно написали 37 из 5881 участников
13.03
Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа
14.03
Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым
14.03
В Нарве расскажут о привычках посещающих Ида-Вирумаа туристов из России
14.03
Полиция предупреждает о нацеленных на детей опасных группах в соцсетях
14.03
Исследование: почти две трети жителей Эстонии недовольны доступностью медицинской помощи
14.03
Исследование: в Эстонии ухудшилось здоровье людей трудоспособного возраста
Актуальная камера
Актуальная камера 14.03.2017 (18:00)

Погода
Во вторник облачно и ветрено, в основном без осадков, +1.. +6
За рубежом
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Эстония
В Пярну открылся самый современный в городе детский сад
Сторонники перевода Академии МВД в Нарву не считают убедительными доводы госконтролера
"АК": Тартуский университет займется наполнением эстоноязычной Википедии
Фонд MISA переедет в Нарву и сменит название
Обвиняемый в убийстве бывший полицейский своей вины не признал
Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста получили длительные тюремные сроки