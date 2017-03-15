Отстраненная от власти президент Южной Кореи вызвана на допрос в прокуратуру ({{commentsTotal}})
Отправленная в отставку с поста президента Южной Кореи Пак Кын Хе вызвана на допрос в прокуратуру.
По словам юристов экс-президента, допроса состоится 21 марта, сообщили в среду утренние новости на телеканале ETV+.
Адвокаты Пак Кын Хе пообещали сотрудничать со следствием.
10 марта Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента в связи с предательством доверия народа и грубым нарушением закона.
Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней.
65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, находящейся сейчас под арестом, с целью оказания давления на крупный бизнес страны.
Правительство Южной Кореи приняло решение провести досрочные выборы президента страны 9 мая.
Редактор: Андрей Крашевский