Отстраненная от власти президент Южной Кореи вызвана на допрос в прокуратуру

Отправленная в отставку с поста президента Южной Кореи Пак Кын Хе вызвана на допрос в прокуратуру.

По словам юристов экс-президента, допроса состоится 21 марта, сообщили в среду утренние новости на телеканале ETV+.

Адвокаты Пак Кын Хе пообещали сотрудничать со следствием.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента в связи с предательством доверия народа и грубым нарушением закона.

Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней.

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, находящейся сейчас под арестом, с целью оказания давления на крупный бизнес страны.

Правительство Южной Кореи приняло решение провести досрочные выборы президента страны 9 мая.