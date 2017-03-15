Аурика Меймре признана лучшим русскоязычным автором в Эстонии по версии Капитала культуры

Книга Аурики Меймре признана лучшей работой на русском языке в Эстонии в 2016 году по версии Капитала культуры.

Вручение литературных премий состоялось во вторник вечером в Доме писателей в Таллинне, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.

Меймре получила высокий титул за книгу "А. Чернявский и его роман "Семь лун блаженной Бригитты". Комментарий".

Премиями были также награждены писатель Майт Вайк, поэт Владислав Коржец, драматург Пауль-Ээрик Руммо, эссесист Хассо Крулль, переводчики Рийна Йесмин и Мерике Лепасаар-Бехер, а также ряд других деятелей культуры.

Премии за лучшее произведение для детей удостоилась Айно Первик.

За организацию Ландшафтного фестиваля поэзии премию получила Людмила Казарян.

Литературные премии Капитала культуры вручают уже 22 года, а с 2001 года в список номинаций включили и русскоязычных авторов.