СМИ: вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу связан с бизнесом по вывозу мусора в столице

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия), который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Об этом в среду пишет издание Eesti Ekspress, утверждающее, что в его распоряжении есть информация, свидетельствующая о недавних, тесных и разноплановых связях между Арво Сарапуу, его зятем Марго Томингасом, который возглавляет бизнес-группу Сарапуу ATKO, а также лицами в руководстве OÜ Baltic Waste Management (BWM) — фирме, которая в последние два года выигрывает конкурсы на организацию вывоза мусора в разных районах Таллинна.

По данным Eesti Ekspress, в начале 2000-х годов владелец BWM Кайдо Лаанъярв работал в Департаменте устойчивого развития и планирования Таллинна, где его начальником был Томингас. После регистрации BWM в октябре 2014 года эта фирма начала доминировать на столичных тендерах, даже когда она не предлагает самую низкую цену.

Например, в Ласнамяэ и Нымме самую низкую цену предложило предприятие AS Keskonnateenused, которое работает на эстонском рынке уже 20 лет, но победителем все разно было признано BWM.

Издание утверждает, что делами Baltic Waste Management ведает Томингас, и в сделках также участвует Тийна Росс, сделавшая карьеру в фирмах Сарапуу. Мусоровозы BWM хранятся и обслуживаются на территории автобусной фирмы Сарапуу.

Вице-мэр Таллинна отверг предположения о своей связи с BWM, которые, впрочем, высказывались в его отношении и раньше. "Какая тут может быть связь? Конечно, никакой (связи) нет", - сказал Сарапуу.